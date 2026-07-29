Jaguatirica morre após ser atropelada na Mogi-Bertioga

Uma jaguatirica morreu após ser atropelada, na manhã desta quarta-feira (29), na altura do quilômetro 77,6 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga. A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que após o atendimento a carcaça do animal foi encaminhada ao Centro de Educação Ambiental da Prefeitura de Bertioga, conforme os protocolos adotados para esse tipo de situação.

Segundo a concessionária, quando animais silvestres são encontrados feridos nas rodovias sob sua administração, as equipes realizam o resgate e o encaminhamento para instituições parceiras responsáveis pelo atendimento veterinário e pela reabilitação da fauna. Entre elas está o Instituto Ambiecco.

A CNL orientou que, ao avistar um animal na pista ou às margens da rodovia, os motoristas devem acionar imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 098 88 55. A medida permite que as equipes operacionais façam o atendimento adequado e reduzam os riscos de acidentes.

Nos casos em que o animal está saudável, os operadores realizam o afugentamento para áreas seguras. Quando há ferimentos, o procedimento inclui o resgate e o encaminhamento aos parceiros especializados para tratamento.

Ainda de acordo com a concessionária, todos os operadores viários responsáveis pelo manejo da fauna recebem treinamento teórico e prático para identificação e condução de animais domésticos e silvestres, seguindo protocolos específicos voltados à segurança dos usuários e ao bem-estar dos animais.

No primeiro ano de concessão, a CNL registrou mais de mil ocorrências envolvendo animais nas rodovias sob sua administração. Além do atendimento às ocorrências, a empresa promove periodicamente campanhas de conscientização sobre a guarda responsável de animais domésticos, com o objetivo de prevenir abandonos e reduzir o número de acidentes nas rodovias.