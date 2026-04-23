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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Trânsito

Caminhão tomba e interdita cruzamento de Suzano por quase 5 horas

Ocorrência aconteceu por volta da 12h30 e o trânsito só foi liberado às 17h

23 abril 2026 - 12h37Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ocorrência aconteceu por volta da 12h30 e o trânsito só foi liberado às 17hOcorrência aconteceu por volta da 12h30 e o trânsito só foi liberado às 17h - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um caminhão tombou, por volta das 12h30 desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Giovanni Battista Raffo e Geraldo Miranda, em Suzano. O local precisou ser interditado até às 17 horas, quando o caminhão foi retirado do local pelo guincho da empresa responsável pelo veículo.

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, agentes de trânsito foram enviados para orientar os motoristas. Não houve registro de vítimas.

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