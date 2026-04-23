Homem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em Mogi

Um homem de 44 anos foi preso contrabandeando 250 caixas de cigarros na noite de terça-feira (22), na Avenida José Meloni, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), os policiais realizaram a abordagem em um caminhão após receberem denúncia sobre transporte de mercadoria ilícita.

Durante a vistoria, foi constado que os cigarros eram de origem estrangeira e não tinham documentação fiscal. O motorista admitiu ter conhecimento do transporte irregular e foi preso em flagrante. O veículo e a carga foram apreendidos.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes como contrabando e localização/apreensão de objeto.