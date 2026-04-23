Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em Mogi

Durante a vistoria, foi constado que os cigarros eram de origem estrangeira e não tinham documentação fiscal

23 abril 2026 - 12h21Por da Reportagem Local
Homem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em MogiHomem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em Mogi - (Foto: Divulgação )

Um homem de 44 anos foi preso contrabandeando 250 caixas de cigarros na noite de terça-feira (22), na Avenida José Meloni, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), os policiais realizaram a abordagem em um caminhão após receberem denúncia sobre transporte de mercadoria ilícita.

Durante a vistoria, foi constado que os cigarros eram de origem estrangeira e não tinham documentação fiscal.  O motorista admitiu ter conhecimento do transporte irregular e foi preso em flagrante. O veículo e a carga foram apreendidos.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes como contrabando e localização/apreensão de objeto.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão tomba e interdita cruzamento de Suzano por quase 5 horas
Trânsito

Caminhão tomba e interdita cruzamento de Suzano por quase 5 horas

Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz
Polícia

Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz

Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema
Polícia

Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema

Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano
Polícia

Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano

Carro perde o controle, atinge dois veículos estacionados e provoca estouro em um poste em Suzano
Polícia

Carro perde o controle, atinge dois veículos estacionados e provoca estouro em um poste em Suzano

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
Polícia

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado