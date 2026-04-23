Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que durante o ataque o agressor repetia "Hoje é seu último dia aqui na Terra, vou te matar"

23 abril 2026 - 12h12Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de VasconcelosO caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi agredido com três golpes de barra de ferro na região da cabeça, além de ter sido mordida em diversas partes do corpo, após ter sua casa invadida na noite desta quarta-feira (22), em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que durante o ataque o agressor repetia "Hoje é seu último dia aqui na Terra, vou te matar".

Na data, a vítima estava dormindo quando foi acordado pelo arrombamento da porta de entrada de sua casa. O homem buscou abrigo atrás de uma parede para observar a movimentação e reconheceu o invasor como o ex-marido de uma amiga, quando ele acendeu a luz.

A vítima aguardou a aproximação do agressor, com a intenção de imobilizá-lo, mas ao iniciarem luta corporal, sofreu golpes com a barra de ferro que o homem carregava e foi mordido diversas vezes por ele. Após a agressão, o autor fugiu para um lugar desconhecido.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu solicitar ajuda a um vizinho do andar inferior, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Samu.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão tomba e interdita cruzamento de Suzano por quase 5 horas
Trânsito

Caminhão tomba e interdita cruzamento de Suzano por quase 5 horas

Homem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em Mogi
Polícia

Homem é preso contrabandeando 250 caixas de cigarros estrangeiros em Mogi

Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema
Polícia

Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema

Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano
Polícia

Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano

Carro perde o controle, atinge dois veículos estacionados e provoca estouro em um poste em Suzano
Polícia

Carro perde o controle, atinge dois veículos estacionados e provoca estouro em um poste em Suzano

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
Polícia

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado