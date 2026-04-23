Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz

Um homem foi agredido com três golpes de barra de ferro na região da cabeça, além de ter sido mordida em diversas partes do corpo, após ter sua casa invadida na noite desta quarta-feira (22), em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que durante o ataque o agressor repetia "Hoje é seu último dia aqui na Terra, vou te matar".

Na data, a vítima estava dormindo quando foi acordado pelo arrombamento da porta de entrada de sua casa. O homem buscou abrigo atrás de uma parede para observar a movimentação e reconheceu o invasor como o ex-marido de uma amiga, quando ele acendeu a luz.

A vítima aguardou a aproximação do agressor, com a intenção de imobilizá-lo, mas ao iniciarem luta corporal, sofreu golpes com a barra de ferro que o homem carregava e foi mordido diversas vezes por ele. Após a agressão, o autor fugiu para um lugar desconhecido.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu solicitar ajuda a um vizinho do andar inferior, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Samu.