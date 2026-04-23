Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema

Um caseiro foi esfaqueado sete vezes por um homem que morava na mesma chácara onde trabalhava, em Guararema. O caso aconteceu no domingo dia 12 de abril, mas após ser expulso do local e continuar recebendo ameaças do autor, a vítima comunicou a ocorrência na delegacia nesta quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois passaram a conviver há cerca de um mês, quando o caseiro convidou o autor para dividir o local e as funções na chácara, mas houve um desentendimento entre eles. A vítima disse ao suspeito que achava que estaria sofrendo investidas românticas da companheira dele. O homem não acreditou.

Após um tempo ainda convivendo juntos, a relação de ambos começou a ficar desconfortável e o caseiro solicitou que o autor deixasse o imóvel, afirmando que tinha prioridade na ocupação. No mesmo dia da saída do homem, de sua companheira e de sua filha de seis meses, que também moravam no local, o autor retornou à chácara durante a madrugada, dizendo que precisava buscar pertences que haviam ficado para trás.

No entanto, ele entrou armado com uma faca e acompanhado de aproximadamente seis pessoas. Ele se recusou a entregar as chaves do imóvel, e o caseiro relatou ter percebido que o suspeito tinha a intenção de invadir a chácara e expulsá-lo.

Ao tentar recuperar as chaves da propriedade, a vítima foi atacada. Ela sofreu sete golpes de faca, sendo seis nas costas e um na nuca. A agressão foi interrompida por um amigo da vítima, que estava no local, interveio e prestou socorro.

O suspeito alegou estar agindo em legítima defesa e disse que acionaria a polícia, mas, conforme o relato de uma testemunha, nenhuma viatura compareceu.

Após o ataque, a vítima afirmou que continua sofrendo ameaças indiretas. O suspeito permanece na propriedade e estaria impedindo o retorno do caseiro. Além disso, segundo o relato, ele está se desfazendo dos pertences da vítima.

De acordo com testemunhas, o homem teria afirmado que pretende “terminar o que começou”. A vítima declarou temer por sua vida e solicitou medidas protetivas para garantir sua segurança e conseguir retornar ao imóvel.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.