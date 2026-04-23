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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Polícia

Caseiro é esfaqueado sete vezes em tentativa de homicídio em chácara de Guararema

De acordo com testemunhas, o autor teria afirmado que pretende "terminar o que começou"

23 abril 2026 - 11h48Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um caseiro foi esfaqueado sete vezes por um homem que morava na mesma chácara onde trabalhava, em GuararemaUm caseiro foi esfaqueado sete vezes por um homem que morava na mesma chácara onde trabalhava, em Guararema - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um caseiro foi esfaqueado sete vezes por um homem que morava na mesma chácara onde trabalhava, em Guararema. O caso aconteceu no domingo dia 12 de abril, mas após ser expulso do local e continuar recebendo ameaças do autor, a vítima comunicou a ocorrência na delegacia nesta quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois passaram a conviver há cerca de um mês, quando o caseiro convidou o autor para dividir o local e as funções na chácara, mas houve um desentendimento entre eles. A vítima disse ao suspeito que achava que estaria sofrendo investidas românticas da companheira dele. O homem não acreditou.

Após um tempo ainda convivendo juntos, a relação de ambos começou a ficar desconfortável e o caseiro solicitou que o autor deixasse o imóvel, afirmando que tinha prioridade na ocupação. No mesmo dia da saída do homem, de sua companheira e de sua filha de seis meses, que também moravam no local, o autor retornou à chácara durante a madrugada, dizendo que precisava buscar pertences que haviam ficado para trás.

No entanto, ele entrou armado com uma faca e acompanhado de aproximadamente seis pessoas. Ele se recusou a entregar as chaves do imóvel, e o caseiro relatou ter percebido que o suspeito tinha a intenção de invadir a chácara e expulsá-lo. 

Ao tentar recuperar as chaves da propriedade, a vítima foi atacada. Ela sofreu sete golpes de faca, sendo seis nas costas e um na nuca. A agressão foi interrompida por um amigo da vítima, que estava no local, interveio e prestou socorro.

O suspeito alegou estar agindo em legítima defesa e disse que acionaria a polícia, mas, conforme o relato de uma testemunha, nenhuma viatura compareceu.

Após o ataque, a vítima afirmou que continua sofrendo ameaças indiretas. O suspeito permanece na propriedade e estaria impedindo o retorno do caseiro. Além disso, segundo o relato, ele está se desfazendo dos pertences da vítima.

De acordo com testemunhas, o homem teria afirmado que pretende “terminar o que começou”. A vítima declarou temer por sua vida e solicitou medidas protetivas para garantir sua segurança e conseguir retornar ao imóvel.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

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