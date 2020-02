Canil da GCM prende suspeito de tráfico no Jardim Colorado

A Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem, de 26 anos, em flagrante, por tráfico de drogas na tarde do último domingo, 23, no Jardim Colorado, em Suzano.

A GCM realizava patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Segundo a corporação, ao verem a viatura, ambos tentaram correr, mas foram abordados pelos guardas.

Um dos indivíduos estava solto há quatro meses pelo mesmo crime. Com ele, os agentes apreenderam uma sacola com drogas e dinheiro. Ele confessou que vendia os entorpecentes. O outro indivíduo estava comprando no momento em que a GCM chegou.

Junto com o suspeito, os guardas apreenderam 46 porções de cocaína, 383 eppendorfs de crack, 58 porções de maconha, 18 frascos de lança perfume, além de R$ 285,00.

Ele foi detido em flagrante. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.