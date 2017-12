Canil da Polícia Militar apreende adolescente por tráfico no Jardim Leblon

A tropa do Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) apreendeu um adolescente suspeito de comercializar drogas em Suzano. A ação aconteceu na Rua Rene Francisco da Costa, no Jardim Leblon. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 110 pinos de cocaína e 20 porções de maconha.

A apreensão ocorreu na manhã de quarta-feira (13). Os PMs, que integram a tropa do Canil, patrulhavam na região e suspeitaram de um adolescente. Ele estava caminhando pela via, e teria despertado atenção da polícia pelo nervosismo em que demonstrou quando viu a aproximação da viatura.

Segundo a polícia, as drogas estavam embaixo da blusa do jovem. Ele, por sua vez, informou que estava transportando os entorpecentes até um campo de futebol do bairro. A intenção era de revendê-los no local. Além disso, os policiais o questionaram sobre quem seria pessoa em que comprou os narcóticos, mas o adolescente não quis fornecer detalhes.

O adolescente foi levado à Delegacia, foi ouvido e liberado aos familiares. Os responsáveis pelo jovem deverão apresentá-lo na Vara de Infância e Juventude de Suzano.