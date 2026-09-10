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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Polícia

Carreta tomba e causa interdição no Rodoanel Mário Covas em Itaquá

Veículo pesado perdeu o controle, atingiu defesas metálicas e provocou interdição parcial da via na tarde desta quinta-feira (10)

10 setembro 2026 - 16h52Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Com o impacto, o cavalo mecânico se desprendeu do restante do conjuntoCom o impacto, o cavalo mecânico se desprendeu do restante do conjunto - (Foto: Divulgação/Artesp )

Uma carreta tombou e caiu em uma ribanceira após se envolver em um acidente no Rodoanel Mário Covas (SP-021), no km 123, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quinta-feira (10). Segundo informações da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu sob chuva e deixou a faixa 2 e o acostamento parcialmente interditados. Não houve vítimas.

De acordo com as informações, a carreta trafegava pela faixa 2 quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defensa metálica no acostamento e, na sequência, tombou, permanecendo sobre a faixa de rolamento e o acostamento.

Com o impacto, o cavalo mecânico se desprendeu do restante do conjunto e parou em uma ribanceira no canteiro central.

O resgate chegou ao local às 11h45. Durante a tarde, após a limpeza da pista, a faixa 2 foi liberada para o tráfego.

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