Carreta tomba e causa interdição no Rodoanel Mário Covas em Itaquá

Uma carreta tombou e caiu em uma ribanceira após se envolver em um acidente no Rodoanel Mário Covas (SP-021), no km 123, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quinta-feira (10). Segundo informações da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu sob chuva e deixou a faixa 2 e o acostamento parcialmente interditados. Não houve vítimas.

De acordo com as informações, a carreta trafegava pela faixa 2 quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defensa metálica no acostamento e, na sequência, tombou, permanecendo sobre a faixa de rolamento e o acostamento.

Com o impacto, o cavalo mecânico se desprendeu do restante do conjunto e parou em uma ribanceira no canteiro central.

O resgate chegou ao local às 11h45. Durante a tarde, após a limpeza da pista, a faixa 2 foi liberada para o tráfego.