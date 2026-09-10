GCM de Arujá recupera caminhão roubado e apreende bloqueador de sinal após alerta do COI

Uma ação conjunta entre os operadores do Centro de Operações Integrado (COI) e as equipes de patrulhamento de área da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá resultou na recuperação de um caminhão com queixa de roubo. A ocorrência também culminou na apreensão de equipamentos de alta tecnologia utilizados por criminosos para burlar a fiscalização e interceptar frequências policiais.

A localização do veículo foi viabilizada pela tecnologia de inteligência do sistema Smart Arujá. Integrantes da central de monitoramento do COI identificaram uma inconsistência na placa do caminhão e emitiram um alerta imediato para as guarnições que realizavam o patrulhamento preventivo nas ruas da cidade.

Ao perceberem a aproximação dos guardas civis — equipe composta pelos agentes Martins, Zanini, Santana e Vinícius —, os suspeitos fugiram do local e abandonaram o veículo, que já se encontrava em processo de desmanche.

Durante a vistoria na área, a corporação apreendeu um Jammer (dispositivo bloqueador de sinal), utilizado para inibir o rastreamento via satélite do caminhão, além de um rádio comunicador (HT) ajustado para acompanhar a frequência das forças de segurança. O dispositivo original de rastreio do veículo já havia sido retirado pelos infratores, mas a rápida intervenção das equipes interrompeu o desmanche e evitou a perda total do patrimônio, diminuindo os prejuízos à vítima.

O secretário-adjunto de Segurança Pública de Arujá, Gustavo Marques, ao lado do secretário titular da pasta, Washington Adami, enalteceu a integração entre a inteligência do COI e a prontidão do patrulhamento tático. A Secretaria destacou o empenho diário e ininterrupto da corporação no combate à criminalidade, reforçando o compromisso das forças de segurança municipais na proteção da população.

As buscas prosseguem para localizar o motorista do caminhão, bem como para identificar e prender os envolvidos na ação criminosa. O caso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o prosseguimento das investigações.