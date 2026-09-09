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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Acidente

Acidente entre dois carros e caminhão deixa mulher morta e dois feridos no Rodoanel em Poá

Duas vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos

09 setembro 2026 - 08h23Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente entre dois carros e caminhão deixa mulher morta e dois feridos no Rodoanel em PoáAcidente entre dois carros e caminhão deixa mulher morta e dois feridos no Rodoanel em Poá - (Foto: Portal Artesp)

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros e um caminhão, por volta das 5h50 desta quarta-feira (9), no quilômetro 116 do Rodoanel Mário Covas, em Poá. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas por equipes da SPMar, concessionária responsável pela via. 

Já segundo a SPMar, foram quatro vítimas no total, sendo duas encarceradas, uma moderada e uma leve. Uma delas morreu no local. A concessionária informou ainda que todas as faixas já estão liberadas e o congestionamento está começando no km 110.

De acordo com o portal da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a faixa dois ficou interditada até às 7h45 e a faixa três segue bloqueada.

O DS buscou mais informações com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Poá, mas ainda não teve retorno.

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