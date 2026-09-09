Homem é preso com 1,1 mil porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso com 1,1 mil porções de drogas, nesta terça-feira (8), na Rua Própria, Jardim Napoli, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos ainda R$ 861,00 em dinheiro e um aparelho celular Samsung, de cor preta.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento tático da PM no local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Os policiais avistaram quatro indivíduos, um deles com uma mochila. Por causa da baixa iluminação, o grupo não percebeu os agentes à primeira vista.

Quando o suspeito com a mochila foi abordado os outros três indivíduos fugiram do local. Durante a revista foram localizadas 1.103 porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e um celular. As drogas estavam na mochila e em outras sacolas em posse do homem.

O suspeito confessou que realizava a venda de drogas no local e relatou que recebia de acordo com a quantidade de entorpecentes comercializada durante o dia.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.