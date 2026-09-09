GCM inicia palestras do segundo semestre do projeto Guard nas escolas de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta terça-feira (08/09) as atividades do segundo semestre do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), projeto desenvolvido pela Secretaria de Segurança Cidadã em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano. Nesta nova etapa, aproximadamente 300 alunos de duas escolas da rede municipal de ensino participarão das palestras e das orientações promovidas pelos agentes, com conteúdos voltados à prevenção ao uso de drogas, cidadania, responsabilidade, respeito e convivência social.

As atividades neste semestre são realizadas na Escola Municipal Professora Neyde Pião Vidal, no Parque Buenos Aires, e na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista. A iniciativa, apresentada pelas agentes 3ª Classe Jaqueline Ziotti e Bárbara Dias Costa, integra o trabalho preventivo desenvolvido pela GCM junto à comunidade escolar e busca levar informações aos estudantes de maneira educativa, contribuindo para que crianças e adolescentes reconheçam situações de risco e façam escolhas mais seguras.

Criado em 2017, o Guard é desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Educação e tem como foco a prevenção universal e primária ao uso de drogas, além da valorização da autoestima, da responsabilidade familiar e da redução da violência nos ambientes escolar, familiar e social. O programa é direcionado principalmente aos estudantes dos 4º e 5º anos do ensino fundamental.

Ao longo deste ano, várias escolas municipais já participaram das atividades do projeto, entre elas as unidades Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo, Lídia Lima da Silva, no Jardim Planalto, e José Celestino Sanches, no Jardim Alterópolis. Com as duas escolas programadas para o segundo semestre, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã projeta alcançar aproximadamente 300 novos alunos.

A iniciativa também amplia uma trajetória que já contabiliza mais de 4,8 mil crianças formadas pelo Guard e 20 unidades participantes desde o início do projeto. Além das orientações específicas sobre prevenção às drogas, as palestras procuram aproximar os estudantes da GCM e reforçar a importância da participação de toda a comunidade na construção de ambientes mais seguros. A proposta é que os conhecimentos compartilhados pelos agentes também sejam levados para dentro das famílias e possam contribuir para a prevenção de situações de violência e vulnerabilidade.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a continuidade do Guard nas escolas faz parte da estratégia de prevenção desenvolvida pela pasta. “O Guard é uma ferramenta muito importante porque trabalha a prevenção diretamente com as crianças, levando informação e orientação antes que elas estejam expostas a situações de risco. Nosso objetivo é fortalecer a parceria com a Educação e ampliar esse diálogo com os estudantes, mostrando que a segurança também passa pela formação, pela cidadania e pelas boas escolhas”, afirmou.