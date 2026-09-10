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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Acidente

Motociclista morre após tombar moto e ser atropelado por dois carros na Ayrton Senna

Todas as faixas da rodovia foram liberadas, duas às 21h17 e outras duas às 1h40, após o atendimento da ocorrência

10 setembro 2026 - 11h24Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motociclista morre após tombar moto e ser atropelado por dois carros na Ayrton SennaMotociclista morre após tombar moto e ser atropelado por dois carros na Ayrton Senna - (Foto: Portal Artesp)

Um motociclista morreu após tombar a moto e ser atropelado por dois carros na noite desta quarta-feira (9), na Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 37, em Itaquaquecetuba. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o homem perdeu o equilíbrio enquanto trafegava pela faixa 3, devido à pista molhada, e tombou na rodovia.

Na sequência, o motociclista foi atropelado por um BYD e, posteriormente, por um Chevrolet Onix que trafegavam pela via. A morte foi constatada no local às 20h09.

Ainda segundo a Artesp, duas faixas da rodovia ficaram interditadas a partir das 20h e outras duas por volta das 21h para o atendimento da ocorrência. Às 21h17, a motocicleta foi retirada da faixa três pela Polícia Militar Rodoviária e posicionada no acostamento, permitindo a liberação das faixas dois e três.

A perícia foi acionada e esteve no local durante a madrugada, às 0h10 desta quinta-feira (10). Uma funerária também compareceu à ocorrência às 1h12.

A motocicleta foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária por um guincho às 0h36. Os dois automóveis envolvidos foram retirados do local às 1h33, por recursos próprios dos proprietários.

Já a faixa de aceleração e a faixa quatro foram liberadas por volta das 1h40.

De acordo com a Ecopistas Leste Paulista, concessionária responsável pela via, a ocorrência começou às 19h30 desta quarta-feira (9), sentido interior. O motociclista acabou se desequilibrando por conta da pista molhada e foi atropelado por dois veículos de passeio. Duas vítimas ilesas e um fatal.

O DS solicitou mais informações para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e para a Prefeitura de Itaquá, mas ainda não teve retorno.

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