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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Polícia

Carro atropela pedestre e foge sem prestar socorro na Ayrton Senna, em Itaquá

Durante o atendimento, foi necessário interditar uma das faixas da via por quase 15 minutos e o acostamento por mais de quatro horas

16 abril 2026 - 11h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 35 da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em ItaquaquecetubaO acidente aconteceu na altura do quilômetro 35 da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba - (Foto: Divulgação/Portal CCM - ARTESP)

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro que não prestou socorro e fugiu do local, na madrugada desta quinta-feira (16), na altura do quilômetro 35 da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba. Durante o atendimento, foi necessário interditar uma das faixas da via por quase 15 minutos e o acostamento por mais de quatro horas.

Segundo dados apurados no local pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava sentido leste quando se deparou com o pedestre fazendo a travessia da via e, sem tempo de desviar, atropelou a vítima. O pedestre foi arremessado para a faixa 01 e o motorista deixou o local.

A concessionária Ecovias Leste Paulista, responsável pela via, informou que o atropelamento aconteceu por volta de 0h55. 

Dados do portal da Artesp mostram ainda que a Polícia Militar Rodoviária acionou a Polícia Técnica por volta da 1h25. A equipe chegou ao local às 3h40, e a remoção do corpo foi feita pela funerária às 4h14.