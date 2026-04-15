Caminhão tomba e deixa três feridos em Mogi

Um caminhão tombou, no final da manhã desta terça-feira (14), na estrada da Moralogia, no bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, três pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros.

Com ferimentos leves, uma das vítimas das vítimas foi atendida no local e recusou remoção para unidade hospitalar. Outra foi levada pelo Samu ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e a terceira foi removida pelo Corpo de Bombeiros.

Agentes municipais de trânsito foram encaminhados ao local para fazer a sinalização e orientação do trânsito. Não foi necessária interdição, já que o veículo estava fora da via.