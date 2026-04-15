Carga de suco avaliada em R$ 80 mil é recuperada em Mogi

Uma carga de suco avaliada em R$ 80 mil foi recuperada, na madrugada desta terça-feira (14), na rua João da Cruz Braga, no bairro Jardim Layr, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, os agentes se depararam com quatro indivíduos descarregando a carga de um caminhão e armazenando os produtos no quintal de uma casa.

Durante a abordagem, o condutor do caminhão informou que havia retirado à mercadoria em um depósito na cidade de Guarulhos, com destino a um supermercado da rede Carrefour, localizado na Rodovia Anhanguera. Contudo, durante o trajeto, recebeu uma ligação do suposto contratante, orientando a descarregar a carga no endereço mencionado. Os envolvidos alegaram ter sido apenas contratados para o serviço.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi assumida pela equipe especializada da Polícia Civil em roubos de carga, que foi apreendida.