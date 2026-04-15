GCM de Itaquá descobre casa-bomba com 2,4 mil entorpecentes no Jardim Amazonas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), localizou na manhã desta quarta-feira (15) uma casa-bomba no Jardim Amazonas. O imóvel abandonado era utilizado para o armazenamento e a distribuição de entorpecentes na região.

Os agentes encontraram 1.100 eppendorfs de crack, mil unidades de drogas sintéticas conhecidas como k, 300 pinos de cocaína e um galão com cinco litros de lança-perfume. Além dos entorpecentes, foram apreendidos uma balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico e materiais usados para o preparo e embalo das drogas.

No total, foram recolhidas 2.401 porções de drogas. O material foi encaminhado à Delegacia Central, onde a ocorrência foi registrada e seguirá sob investigação. "A apreensão demonstra o trabalho firme e contínuo da GCM no combate ao tráfico de drogas. A ROMU tem atuado em pontos estratégicos da cidade, garantindo mais segurança à população", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Já o secretário de Governo, Hugo Santos, ressaltou a integração das forças municipais. "Estamos investindo em inteligência e na atuação integrada das equipes para combater a criminalidade. Essa ação mostra que estamos no caminho certo, com resultados concretos para a cidade."

O prefeito Eduardo Boigues também comentou a ocorrência e reforçou o compromisso da gestão com a segurança pública. "Não vamos permitir que o crime organizado se estabeleça em Itaquá. Seguiremos investindo em estrutura, tecnologia e valorização da GCM para proteger a população."