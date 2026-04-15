Mulher é presa suspeita de envolvimento em roubo de carga em Suzano

Uma mulher foi presa, na tarde desta terça-feira (14), suspeita de envolvimento no roubo de um caminhão carregado com eletrodomésticos e móveis, na rua Expedito Duranda Nogueira, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, os itens estavam sendo descarregados em outro endereço enquanto a polícia se deslocava até o local da ocorrência.

Com o apoio de equipes do policiamento e do Canil, os agentes iniciaram buscas e localizaram o imóvel onde os produtos estavam armazenados. No local, foram encontrados diversos eletrodomésticos e móveis pertencentes à carga roubada, além de uma motocicleta com queixa de roubo registrada anteriormente. O imóvel estava desocupado no momento da ação.

Ainda, uma mulher foi identificada em uma residência vizinha, onde foi encontrada uma televisão que também fazia parte da carga roubada.

As vítimas compareceram ao local e reconheceram os bens recuperados. Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Suzano, onde foi elaborado o boletim de ocorrência por receptação, além de outras naturezas relacionadas ao roubo. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça.

Toda a carga roubada foi recuperada e devolvida à empresa responsável, e a motocicleta foi restituída ao proprietário.