GCM apreende 185 porções de drogas em ação no Jardim Revista

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 185 porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado na região norte do município. O atendimento ocorreu em uma viela localizada nas proximidades da avenida Manoel Virgínio de Jesus, no bairro Jardim Revista.

Uma equipe da Força Patrulha promovia uma ronda pela região quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu a pé. Durante a fuga, o homem dispensou uma sacola, que foi posteriormente localizada pelos agentes.

Na averiguação do material, os guardas encontraram diversas porções de substâncias. Ao todo, foram apreendidas 42 porções de maconha, 21 da droga conhecida como K9, 73 de cocaína e 49 porções de crack.

Após a localização dos entorpecentes, a equipe se deslocou ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O material apreendido ficou à disposição da Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações preventivas realizadas pela GCM e ressaltou o compromisso com a segurança da população. “O patrulhamento preventivo é fundamental para coibir a criminalidade e retirar drogas de circulação. Essa apreensão demonstra a atenção constante das equipes e o trabalho sério que vem sendo desenvolvido em Suzano, sempre com foco na proteção da população e na manutenção da ordem pública”, afirmou o chefe da pasta.