Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Transporte

Artesp apura ocorrência que interrompeu a circulação das linhas Trivia após incêndio em trem

Agência afirmou que, após conclusão da apuração, poderá adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis

23 julho 2026 - 12h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Artesp apura ocorrência que interrompeu a circulação das linhas Trivia após incêndio em tremArtesp apura ocorrência que interrompeu a circulação das linhas Trivia após incêndio em trem - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que acompanha, desde o início da manhã desta quinta-feira (23), a ocorrência que afetou a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A Agência fiscaliza as medidas da concessionária Trivia Trens, responsável pelas linhas desde essa terça-feira (21), para normalizar a circulação e prestar assistência aos passageiros.

Em nota, a Agência também informou que, após a conclusão da apuração, poderá adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.

A interrupção do serviço ocorreu após um trem pegar fogo nas proximidades da estação Brás, na região central da capital. Segundo informações iniciais o incêndio começou por volta das 5h30 provocado por uma falha elétrica.

Vídeos nas redes sociais mostraram o momento em que passageiros precisaram deixar o trem e andar a pé pelos trilhos para saírem do local. Em imagens da evacuação é possível notar pessoas utilizando a lanterna do celular para iluminar o trajeto.

Para minimizar os transtornos, foi acionado o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), com ônibus atendendo os passageiros. Além disso, o metrô liberou, a partir das 6h, as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia prende homem por tráfico de drogas e apreende 337 porções de entorpecentes em Suzano
Polícia

Polícia prende homem por tráfico de drogas e apreende 337 porções de entorpecentes em Suzano

Homem é preso por violência doméstica após ameaças e agressões em Ferraz
Polícia

Homem é preso por violência doméstica após ameaças e agressões em Ferraz

Homem é preso por violência doméstica após vítima pedir socorro de forma disfarçada em Ferraz
Polícia

Homem é preso por violência doméstica após vítima pedir socorro de forma disfarçada em Ferraz

Homem é preso por receptação e veículo furtado é recuperado em Ferraz
Polícia

Homem é preso por receptação e veículo furtado é recuperado em Ferraz

Trem pega fogo próximo à estação Brás e paralisa linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto
Transporte

Trem pega fogo próximo à estação Brás e paralisa linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto

GCM de Suzano recupera motocicletas roubadas e intensifica combate ao tráfico de drogas
Polícia

GCM de Suzano recupera motocicletas roubadas e intensifica combate ao tráfico de drogas