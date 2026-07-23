Artesp apura ocorrência que interrompeu a circulação das linhas Trivia após incêndio em trem

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que acompanha, desde o início da manhã desta quinta-feira (23), a ocorrência que afetou a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A Agência fiscaliza as medidas da concessionária Trivia Trens, responsável pelas linhas desde essa terça-feira (21), para normalizar a circulação e prestar assistência aos passageiros.

Em nota, a Agência também informou que, após a conclusão da apuração, poderá adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.

A interrupção do serviço ocorreu após um trem pegar fogo nas proximidades da estação Brás, na região central da capital. Segundo informações iniciais o incêndio começou por volta das 5h30 provocado por uma falha elétrica.

Vídeos nas redes sociais mostraram o momento em que passageiros precisaram deixar o trem e andar a pé pelos trilhos para saírem do local. Em imagens da evacuação é possível notar pessoas utilizando a lanterna do celular para iluminar o trajeto.

Para minimizar os transtornos, foi acionado o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), com ônibus atendendo os passageiros. Além disso, o metrô liberou, a partir das 6h, as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.