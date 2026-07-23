GCM detém dois por furto ao prédio do INSS no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve dois indivíduos nesta quinta-feira (23/07) por furto ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado na região central da cidade. Ambos foram localizados pelas equipes da Força Patrulha após o reforço do patrulhamento nas imediações da unidade.

A primeira prisão ocorreu por volta das 3 horas. Durante patrulhamento na esquina das ruas Campos Salles e Abdo Rachid, os agentes flagraram um indivíduo arremessando materiais de dentro do prédio para o lado de fora. Entre os objetos recuperados estavam cabos elétricos, peças de alumínio, cobre e outros materiais metálicos.

Diante do flagrante, a equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, em São Paulo, responsável pela investigação por se tratar de um patrimônio da União.

Ainda nesta quinta-feira, por volta das 11h30, a GCM localizou e abordou um segundo homem apontado como suspeito de envolvimento em furtos anteriores registrados no mesmo imóvel. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, que investigará o caso.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a rápida resposta da GCM foi fundamental para impedir novos prejuízos ao patrimônio público. “Assim que tomamos conhecimento dos furtos, determinamos o reforço do patrulhamento. Essa atuação estratégica permitiu que nossas equipes flagrassem o criminoso em plena ação, recuperando os materiais e evitando novos danos ao prédio. Seguiremos intensificando as ações preventivas e ostensivas para garantir mais segurança e proteger o patrimônio público e a população”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que o fortalecimento das ações preventivas e o trabalho permanente da Guarda Civil Municipal são fundamentais para garantir mais segurança à população e proteger o patrimônio público. “Nossa gestão tem investido na valorização da GCM, em tecnologia e no reforço do patrulhamento em todas as regiões da cidade. Esse resultado mostra que o planejamento e a atuação rápida das equipes fazem a diferença no combate à criminalidade e na preservação dos bens públicos”, afirmou.