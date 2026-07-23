Polícia prende homem por tráfico de drogas e apreende 337 porções de entorpecentes em Suzano

Um homem de 42 anos foi preso, na manhã de terça-feira (22), suspeito de tráfico de drogas na Rua Fernando Silva Morarotti, no Jardim Belém, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, ele estava acompanhado de outro suspeito que conseguiu fugir durante a abordagem. Foram apreendidos 337 porções de entorpecentes.

De acordo com a corporação, as equipes decidiram abordar os suspeitos que, ao perceberem a aproximação dos policiais, fugiram e abandonaram uma sacola com as drogas. Dentre elas havia maconha, cocaína e crack, todas fracionadas e prontas para a venda.

Um dos suspeitos foi alcançado e detido na linha férrea, a poucos metros de um local onde, segundo a PM, é comum o comérdio de drogas. Com o homem, os policiais apreenderam um aparelho celular que será submetido à perícia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Suzano. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.