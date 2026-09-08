Carro é atingido, atropela duas pessoas e bate em parede em Itaquá

Um carro foi atingido por outro veículo e acabou atropelando duas pessoas na madrugada deste domingo (6), na Rua Maringá, em Itaquaquecetuba. Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o primeiro veículo atinge a traseira do Hyundai HB20. Com o impacto, o carro avançou sobre a calçada, atropelou as duas vítimas e bateu contra uma parede.

Nas imagens, uma das vítimas aparece conseguindo se levantar após o atropelamento. Segundo informações iniciais, a segunda pessoa precisou ser socorrida e levada ao hospital para receber atendimento médico.

Após a colisão, o HB20 permaneceu sobre a calçada, junto à parede. O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Itaquaquecetuba para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento.