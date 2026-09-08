Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 08 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Acidente

Carro é atingido, atropela duas pessoas e bate em parede em Itaquá

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente

08 setembro 2026 - 13h00Por da Reportagem Local
Essa é uma captura de tela das câmeras de segurança que mostram o momento do acidenteEssa é uma captura de tela das câmeras de segurança que mostram o momento do acidente - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro foi atingido por outro veículo e acabou atropelando duas pessoas na madrugada deste domingo (6), na Rua Maringá, em Itaquaquecetuba. Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o primeiro veículo atinge a traseira do Hyundai HB20. Com o impacto, o carro avançou sobre a calçada, atropelou as duas vítimas e bateu contra uma parede.

Nas imagens, uma das vítimas aparece conseguindo se levantar após o atropelamento. Segundo informações iniciais, a segunda pessoa precisou ser socorrida e levada ao hospital para receber atendimento médico.

Após a colisão, o HB20 permaneceu sobre a calçada, junto à parede. O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Itaquaquecetuba para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento.