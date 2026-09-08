Carro e moto batem no cruzamento de uma avenida em Suzano

Uma moto e um carro bateram na noite desta segunda-feira (7), em um cruzamento na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, em Suzano. Segundo informações iniciais, o acidente teria provocado apenas danos materiais nos veículos.

A batida aconteceu no sentido Centro, nas proximidades do Terminal de Ônibus. A motocicleta, uma Honda Twister amarela, e o carro, um Hyundai HB20 Sedan, bateram durante a passagem pelo cruzamento.

O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para mais informações, mas foi informado de que não há registros desse acidente. A Prefeitura de Suzano também informou que não atendeu a ocorrência.