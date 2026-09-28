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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Acidente

Carro furtado bate contra dois postes e é abandonado na Marginal do Una, em Suzano

Segundo a Prefeitura, o veículo bateu contra dois postes de iluminação pública e foi encontrado sem ocupantes

28 setembro 2026 - 10h47Por da Reportagem Local
Carro furtado bate contra dois postes e é abandonado na Marginal do Una, em SuzanoCarro furtado bate contra dois postes e é abandonado na Marginal do Una, em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro, produto de furto, foi abandonado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, após bater em dois postes de iluminação, neste domingo (27), em Suzano. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana foi acionada às 6h30 da data para  atender a ocorrência.

No local, os agentes de trânsito verificaram que um veículo Fiat Cronos havia colidido contra o equipamento de iluminação pública na pista, sentido Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), e estava sem qualquer ocupante. Em consulta à placa, foi constatado que o automóvel era produto de furto.

O trecho precisou ser interditado para remoção do veículo e retirada dos postes e da fiação danificada e foi liberado no fim da manhã. A ocorrência depois foi assumida pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia Central.

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