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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

Inspetora é agredida em escola de Itaquá

Responsáveis pelas estudantes foram convocados para ciência das medidas disciplinares cabíveis

28 setembro 2026 - 10h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Inspetora é agredida em escola de ItaquáInspetora é agredida em escola de Itaquá - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que uma inspetora é agredida dentro da Escola Estadual Nemésio Cândido Gomes, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. As imagens começaram a ganhar força neste domingo (27). Segundo informações iniciais, a agressão se iniciou após a profissional pedir para que os alunos saíssem da sala. 

A Unidade Regional de Ensino (URE) de Itaquaquecetuba informou que a inspetora foi acolhida assim que tomaram conhecimento do ocorrido. A profissional recebeu atendimento médico em hospital da região e se recupera em casa.

De acordo com a gestão escolar, foi disponibilizado ainda atendimento com um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas. A URE afirmou em nota que repudia todo e qualquer tipo violência dentro ou fora do ambiente escolar. 

A pasta também informou que os responsáveis pelas estudantes foram convocados para ciência das medidas disciplinares cabíveis e também foi disponibilizado o acompanhamento do psicólogo que atua na unidade. A equipe regional do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) acompanha o caso por meio de ações preventivas voltadas à promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e propício à aprendizagem. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não informou a data do acontecido.

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