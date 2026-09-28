Inspetora é agredida em escola de Itaquá

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que uma inspetora é agredida dentro da Escola Estadual Nemésio Cândido Gomes, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. As imagens começaram a ganhar força neste domingo (27). Segundo informações iniciais, a agressão se iniciou após a profissional pedir para que os alunos saíssem da sala.

A Unidade Regional de Ensino (URE) de Itaquaquecetuba informou que a inspetora foi acolhida assim que tomaram conhecimento do ocorrido. A profissional recebeu atendimento médico em hospital da região e se recupera em casa.

De acordo com a gestão escolar, foi disponibilizado ainda atendimento com um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas. A URE afirmou em nota que repudia todo e qualquer tipo violência dentro ou fora do ambiente escolar.

A pasta também informou que os responsáveis pelas estudantes foram convocados para ciência das medidas disciplinares cabíveis e também foi disponibilizado o acompanhamento do psicólogo que atua na unidade. A equipe regional do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) acompanha o caso por meio de ações preventivas voltadas à promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e propício à aprendizagem.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não informou a data do acontecido.