Homem é preso suspeito de agredir enteado de 11 anos em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir o enteado, de 11 anos, na noite deste domingo (27), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, a criança teria sido atingida com um cabo de carregador de celular após deixar o aparelho do padrasto cair no chão.

A equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, a mãe da vítima relatou aos policiais que o companheiro havia agredido o filho.

A criança foi encaminhada ao CSI Municipal Infantil, onde recebeu atendimento médico e passou por exame de raio-X. Segundo a PM, ela foi liberada após a avaliação.

O homem, que é padrasto da vítima, foi conduzido ao Departamento de Polícia Central de Itaquaquecetuba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.