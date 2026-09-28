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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de agredir enteado de 11 anos em Itaquá

Segundo a PM, criança foi atingida com um cabo de carregador após deixar o celular do padrasto cair

28 setembro 2026 - 09h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso suspeito de agredir enteado de 11 anos em ItaquáHomem é preso suspeito de agredir enteado de 11 anos em Itaquá - (Foto: Divulgação / PM)

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir o enteado, de 11 anos, na noite deste domingo (27), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, a criança teria sido atingida com um cabo de carregador de celular após deixar o aparelho do padrasto cair no chão.

A equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, a mãe da vítima relatou aos policiais que o companheiro havia agredido o filho.

A criança foi encaminhada ao CSI Municipal Infantil, onde recebeu atendimento médico e passou por exame de raio-X. Segundo a PM, ela foi liberada após a avaliação.

O homem, que é padrasto da vítima, foi conduzido ao Departamento de Polícia Central de Itaquaquecetuba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

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