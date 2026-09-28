Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 28 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso com arma de fogo suspeito de ameaçar ex-companheira em Suzano

Segundo a PM, arma estava carregada com 16 munições e foi encontrada no carro do suspeito

28 setembro 2026 - 11h44Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Arma estava carregada com 16 munições e foi encontrada no carro do suspeitoArma estava carregada com 16 munições e foi encontrada no carro do suspeito - (Foto: Divulgação )

Um homem, de 40 anos, foi preso suspeito de ameaçar a ex-companheira e ser flagrado com uma pistola calibre .380, na madrugada da última sexta-feira (25), no Jardim Cacique, em Suzano. A ocorrência foi registrada por volta das 2h40, na Rua Senador Luis Carlos Prestes.

Segundo a Polícia Militar, o casal manteve um relacionamento por 19 anos e estava separado havia cerca de seis meses. Apesar do fim da relação, os dois continuavam como sócios de um estabelecimento comercial em Poá.

De acordo com o relato da vítima, após o encerramento das atividades no comércio, o suspeito começou a demonstrar ciúmes de outro homem e passou a agir de maneira intimidatória, elevando o tom de voz. Ela retornou para casa e, momentos depois, o ex-companheiro apareceu no porrtão da casa insistindo apra que conversássem.

A mulher informou aos policiais que sabia que o homem possuía uma arma de fogo e, por temer pela própria segurança, negou o pedido dele. O ex-sogro chegou a ser acionado para tentar intervir, mas conforme o relato, o suspeito não queria sair do local, o que levou à chamada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas no Fiat Toro utilizado pelo suspeito e encontraram uma pistola calibre .380 carregada com 16 cartuchos intactos, além de dois carregadores vazios.

O homem afirmou à equipe que havia retirado a arma de um clube de tiro horas antes e apresentou documentação relacionada à condição de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). O material, porém, foi apreendido pelos policiais porque a legislação restringe  o portador de transportar o armamento em condições de uso.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. Segundo a PM, o homem permaneceu preso após ser autuado em flagrante por ameaça contra mulher e porte ilegal de arma, no contexto de violência doméstica.

A pistola, as munições e os carregadores foram apreendidos. O veículo foi liberado.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura conclui modernização de 100% da iluminação pública de Ferraz com lâmpadas de LED
Região

Prefeitura conclui modernização de 100% da iluminação pública de Ferraz com lâmpadas de LED

GCM de Mogi prende homem por tráfico e apreende mais de 1,7 mil porções de entorpecentes
Polícia

GCM de Mogi prende homem por tráfico e apreende mais de 1,7 mil porções de entorpecentes

GCM de Ferraz prende homem suspeito de violência doméstica no Centro
Polícia

GCM de Ferraz prende homem suspeito de violência doméstica no Centro

Vigilância Sanitária desocupa casa de idosos em Mogi e retira 13 residentes
Polícia

Vigilância Sanitária desocupa casa de idosos em Mogi e retira 13 residentes

Carro furtado bate contra dois postes e é abandonado na Marginal do Una, em Suzano
Acidente

Carro furtado bate contra dois postes e é abandonado na Marginal do Una, em Suzano

Inspetora é agredida em escola de Itaquá
Polícia

Inspetora é agredida em escola de Itaquá