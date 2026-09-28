Homem é preso com arma de fogo suspeito de ameaçar ex-companheira em Suzano

Um homem, de 40 anos, foi preso suspeito de ameaçar a ex-companheira e ser flagrado com uma pistola calibre .380, na madrugada da última sexta-feira (25), no Jardim Cacique, em Suzano. A ocorrência foi registrada por volta das 2h40, na Rua Senador Luis Carlos Prestes.

Segundo a Polícia Militar, o casal manteve um relacionamento por 19 anos e estava separado havia cerca de seis meses. Apesar do fim da relação, os dois continuavam como sócios de um estabelecimento comercial em Poá.

De acordo com o relato da vítima, após o encerramento das atividades no comércio, o suspeito começou a demonstrar ciúmes de outro homem e passou a agir de maneira intimidatória, elevando o tom de voz. Ela retornou para casa e, momentos depois, o ex-companheiro apareceu no porrtão da casa insistindo apra que conversássem.

A mulher informou aos policiais que sabia que o homem possuía uma arma de fogo e, por temer pela própria segurança, negou o pedido dele. O ex-sogro chegou a ser acionado para tentar intervir, mas conforme o relato, o suspeito não queria sair do local, o que levou à chamada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas no Fiat Toro utilizado pelo suspeito e encontraram uma pistola calibre .380 carregada com 16 cartuchos intactos, além de dois carregadores vazios.

O homem afirmou à equipe que havia retirado a arma de um clube de tiro horas antes e apresentou documentação relacionada à condição de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). O material, porém, foi apreendido pelos policiais porque a legislação restringe o portador de transportar o armamento em condições de uso.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. Segundo a PM, o homem permaneceu preso após ser autuado em flagrante por ameaça contra mulher e porte ilegal de arma, no contexto de violência doméstica.

A pistola, as munições e os carregadores foram apreendidos. O veículo foi liberado.