Homem é encontrado morto em Ferraz

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta das 22h desta segunda-feira (20), na Avenida Marginal Zilda Arns, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando a morte como homicídio.
Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço indicado, localizaram o corpo da vítima. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede do município.