quarta 22 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
Polícia

Homem é encontrado morto em Ferraz

22 abril 2026 - 11h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
(Foto: Arquivo/DS)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta das 22h desta segunda-feira (20), na Avenida Marginal Zilda Arns, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando a morte como homicídio.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço indicado, localizaram o corpo da vítima. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede do município.