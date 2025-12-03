Casal é preso com quase 40kg de cocaína em Itaquá

Uma mulher e um homem, ambos de 24 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (2), no bairro Chácara Cuiabá, em Itaquaquecetuba. Eles estavam em uma casa com 39kg de cocaína.

A Polícia Civil realizou diligências na região após monitorar um veículo suspeito de ser utilizado no tráfico de drogas. Segundo as informações levantadas, o carro foi visto entrando em diferentes imóveis; o motorista permanecia no local por alguns minutos e saía carregando sacolas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam, em um apartamento em Itaquá, 735 porções de cocaína, anotações relacionadas ao tráfico e uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, carregada com cinco munições.

No segundo imóvel, onde o casal foi localizado, foram encontradas 7.150 porções de cocaína, além de 32 pacotes que somavam aproximadamente 39kg da mesma droga. Também havia embalagens, três balanças de precisão, uma máquina utilizada para o beneficiamento e fracionamento dos entorpecentes e diversos apetrechos ligados ao preparo das substâncias.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como tráfico drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 2° DP de Suzano.