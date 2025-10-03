Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas com suspeita de adulteração em Suzano

Foram apreendidas diversas garrafas de gin, vodca, cachaça e licores; proprietário do estabelecimento tem 10 dias para comprovar a origem dos produtos

03 outubro 2025 - 15h49Por Da Reportagem Local
Bebidas foram apreendidasBebidas foram apreendidas - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de estarem adulteradas foram apreendidas em uma adega nesta quinta-feira (2), no distrito de Palmeiras, em Suzano.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Suzano, com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM) e com agentes da Vigilância Sanitária Municipal, visando fazer fiscalização sanitária e comercial.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os agentes foram recebidos pelo proprietário do local. Durante a vistoria, foram localizadas diversas bebidas alcoólicas como gin, vodca, cachaça e licores de várias marcas.

Questionado, o proprietário não soube esclarecer a origem das bebidas e não apresentou documentação fiscal ou comprovante de regularidade para a comercialização dos produtos.

Além disso, entre os itens apreendidos, havia garrafas de uma suposta marca que não possui registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As garrafas também não possuíam informações obrigatórias na rotulagem, como identificação do fabricante e composição dos produtos, o que, segundo os agentes, reforçou a suspeita de irregularidade.

Ao todo, foram apreendidos 53 uísques, 41 destilados, 25 vodcas, 20 cachaças e um licor.

O proprietário foi notificado e tem 10 dias para apresentar os documentos fiscais que comprovem a origem e a autenticidade dos produtos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de violência doméstica invade local de trabalho da ex-namorada e danifica viatura policial
Polícia

Suspeito de violência doméstica invade local de trabalho da ex-namorada e danifica viatura policial

GCM de Itaquá prende suspeitos e apreende mais de 3 mil porções de drogas na Kaplas
Polícia

GCM de Itaquá prende suspeitos e apreende mais de 3 mil porções de drogas na Kaplas

Homem é preso vendendo munições, facas e espadas em feira de Salesópolis
Polícia

Homem é preso vendendo munições, facas e espadas em feira de Salesópolis

Suspeito de roubo tenta fugir de perseguição policial, sofre acidente em Mogi e fica ferido
Polícia

Suspeito de roubo tenta fugir de perseguição policial, sofre acidente em Mogi e fica ferido

Suspeito é preso após roubar carga avaliada em R$ 18 mil em Suzano
Polícia

Suspeito é preso após roubar carga avaliada em R$ 18 mil em Suzano

PM e esposa são encontrados mortos em Arujá
Polícia

PM e esposa são encontrados mortos em Arujá