Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas com suspeita de adulteração em Suzano

Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de estarem adulteradas foram apreendidas em uma adega nesta quinta-feira (2), no distrito de Palmeiras, em Suzano.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Suzano, com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM) e com agentes da Vigilância Sanitária Municipal, visando fazer fiscalização sanitária e comercial.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os agentes foram recebidos pelo proprietário do local. Durante a vistoria, foram localizadas diversas bebidas alcoólicas como gin, vodca, cachaça e licores de várias marcas.

Questionado, o proprietário não soube esclarecer a origem das bebidas e não apresentou documentação fiscal ou comprovante de regularidade para a comercialização dos produtos.

Além disso, entre os itens apreendidos, havia garrafas de uma suposta marca que não possui registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As garrafas também não possuíam informações obrigatórias na rotulagem, como identificação do fabricante e composição dos produtos, o que, segundo os agentes, reforçou a suspeita de irregularidade.

Ao todo, foram apreendidos 53 uísques, 41 destilados, 25 vodcas, 20 cachaças e um licor.

O proprietário foi notificado e tem 10 dias para apresentar os documentos fiscais que comprovem a origem e a autenticidade dos produtos.