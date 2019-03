Ciclista morre após ser atropelada na Vila Amorim

Uma ciclista, entre 30 a 40 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (25) após ser atropelada por um caminhão na Vila Amorim, em Suzano.

O caso aconteceu por volta das 7h30, entre a Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e a Avenida Brasília. De acordo com a polícia, a vítima andava pelo local quando o caminhoneiro, que vinha da Prudente de Moraes - sentido Mogi das Cruzes -, a atropelou após entrar na Avenida Brasília. A bicicleta ficou presa embaixo do veículo.

Alem da polícia, agentes de trânsito também estão no local para auxiliar no fluxo do trânsito.

O caminhoneiro vai passar pelo teste do bafômetro e será levado para a Delegacia Central de Suzano, onde o caso será registrado. O corpo da vítima irá para o Instituto Médico Legal (IML) após trabalho da perícia.