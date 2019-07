Polícia Ciclista morre após ser atropelado na Índio-Tibiriçá; motorista fugiu Samu constatou óbito da vítima no local, no trecho do bairro Parque Buenos Aires

Por de Suzano 16 JUL 2019 - 11h46

Caso aconteceu na SP-31 Foto: Arquivo/DS Um ciclista, de 44 anos, morreu após ser atropelado na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no trecho do bairro Parque Buenos Aires, em Suzano. O motorista fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado na Delegacia Central. Por volta das 18h40, policiais militares rodovidários receberam chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. No local, a polícia foi informada de que o ciclista transitava pelo acostamento da via, quando foi atingido por um veículo não identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do ciclista no local. Segundo a esposa da vítima, no momento do acidente, a vítima tinha saído da casa da mãe e retornava para casa. A polícia solicitou exame necroscópico a vítima.

