Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio após investigação em Mogi

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7), dois suspeitos de envolvimento em um homicídio investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

De acordo com a corporação, após diligências, os investigadores conseguiram identificar os autores do crime e esclarecer que o homicídio foi motivado por uma discussão iniciada após um pedido de informações sobre uma pessoa.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pela Justiça.

Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira nos bairros Caputera e Quatinga, em Mogi das Cruzes, onde os suspeitos foram localizados e presos.

A Polícia Civil não divulgou a identidade dos investigados nem detalhes sobre a vítima. O caso segue sob investigação do SHPP para a conclusão do inquérito policial.