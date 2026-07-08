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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio após investigação em Mogi

Crime teria sido motivado por uma discussão iniciada após um pedido de informações sobre uma pessoa; prisões ocorreram nos bairros Caputera e Quatinga

08 julho 2026 - 09h14Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Investigadores conseguiram identificar os autores do crime e esclarecer que o homicídio foi motivado por uma discussãoInvestigadores conseguiram identificar os autores do crime e esclarecer que o homicídio foi motivado por uma discussão - (Foto: Reprodução/Google Maps)

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7), dois suspeitos de envolvimento em um homicídio investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

De acordo com a corporação, após diligências, os investigadores conseguiram identificar os autores do crime e esclarecer que o homicídio foi motivado por uma discussão iniciada após um pedido de informações sobre uma pessoa.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pela Justiça.

Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira nos bairros Caputera e Quatinga, em Mogi das Cruzes, onde os suspeitos foram localizados e presos.

A Polícia Civil não divulgou a identidade dos investigados nem detalhes sobre a vítima. O caso segue sob investigação do SHPP para a conclusão do inquérito policial.

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