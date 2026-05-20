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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Acidente

Cinco pessoas ficam feridas após moto ser atingida por caminhonete na Avenida dos Bancos em Mogi

Motocicleta foi jogada contra um ponto de ônibus e atingiu três pessoas que aguardavam no local

20 maio 2026 - 09h54Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motocicleta foi jogada contra um ponto de ônibus e atingiu três pessoas que aguardavam no localMotocicleta foi jogada contra um ponto de ônibus e atingiu três pessoas que aguardavam no local - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Cinco pessoas ficaram feridas, na tarde desta terça-feira (19),  após uma motocicleta ser atingida por uma caminhonete e invadir a calçada na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como Avenida dos Bancos, no centro de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente deixou cinco feridos, incluindo o motociclista, de 31 anos, uma passageira da moto e três pedestres.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que uma caminhonete, conduzida por um homem de 54 anos, mudou de faixa e colidiu com a motocicleta, que foi jogada contra um ponto de ônibus e atingiu as pessoas que aguardavam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro. Três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa e duas para o Hospital Luzia de Pinho Melo. O motorista da caminhonete permaneceu no local, ele não apresentava sinais de embriaguez.

O acidente também causou congestionamento na região central da cidade. Agentes de trânsito foram encaminhados ao local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos. A via foi liberada por volta das 19h30.

A perícia foi acionada e foram solicitados exames de corpo de delito para as vítimas. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica do acidente.