Cinco pessoas ficam feridas após moto ser atingida por caminhonete na Avenida dos Bancos em Mogi

Cinco pessoas ficaram feridas, na tarde desta terça-feira (19), após uma motocicleta ser atingida por uma caminhonete e invadir a calçada na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como Avenida dos Bancos, no centro de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente deixou cinco feridos, incluindo o motociclista, de 31 anos, uma passageira da moto e três pedestres.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que uma caminhonete, conduzida por um homem de 54 anos, mudou de faixa e colidiu com a motocicleta, que foi jogada contra um ponto de ônibus e atingiu as pessoas que aguardavam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro. Três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa e duas para o Hospital Luzia de Pinho Melo. O motorista da caminhonete permaneceu no local, ele não apresentava sinais de embriaguez.

O acidente também causou congestionamento na região central da cidade. Agentes de trânsito foram encaminhados ao local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos. A via foi liberada por volta das 19h30.

A perícia foi acionada e foram solicitados exames de corpo de delito para as vítimas. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica do acidente.