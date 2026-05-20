GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (18), suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos. Ao perceber uma atitude suspeita, os agentes iniciaram averiguação e conseguiram realizar a abordagem, conduzindo o caso à autoridade policial para as providências cabíveis.



Mais do que um caso isolado, a ação evidencia a estratégia de segurança adotada pelo município, baseada no fortalecimento das rondas preventivas, integração entre forças de segurança e uso de tecnologia no monitoramento urbano.



Ferraz de Vasconcelos conta atualmente com a Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, em funcionamento desde agosto de 2022, considerada uma importante ferramenta de apoio às ações da Guarda Civil Municipal. O sistema opera 24 horas por dia, com quase 200 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, auxiliando na prevenção e combate à criminalidade, além do acompanhamento de infrações administrativas e ambientais.



A tecnologia permite leitura automática de placas veiculares, identificação de veículos roubados ou ligados a pessoas procuradas pela Justiça, acompanhamento em tempo real por câmeras com giro de 360 graus e reconhecimento facial em pontos estratégicos da cidade.



Outro diferencial do sistema é o botão do pânico, utilizado no atendimento de mulheres assistidas pelo programa Guardiã Maria da Penha e também por escolas da rede municipal. Quando acionado, uma equipe é imediatamente direcionada ao local, com apoio do monitoramento em tempo real.



Os resultados já demonstram avanço na segurança do município. Desde o início do funcionamento da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o sistema já contribuiu para mais de 300 prisões e mais de 200 apreensões e recuperações de veículos.



Somente nos últimos anos, Ferraz registrou crescimento significativo nos indicadores operacionais, passando de 46 prisões em 2024 para 117 em 2025, além do aumento no número de veículos apreendidos ou recuperados, saltando de 58 para 84 no mesmo período. Apenas em janeiro de 2026, foram contabilizadas 21 prisões e 15 veículos apreendidos ou recuperados.



O Comandante da Guarda Civil de Ferraz, Clevérson Ramos, destacou que a presença ostensiva da GCM nos bairros tem sido essencial para ampliar a segurança da população.

“Nosso trabalho é preventivo, próximo da população e baseado em presença constante nos bairros. A tecnologia é uma grande aliada, mas é o patrulhamento diário das equipes que garante respostas rápidas e fortalece a segurança dos moradores. Seguiremos ampliando ações integradas para proteger a nossa cidade”, afirmou.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo no fortalecimento da segurança pública municipal, ampliando rondas preventivas, monitoramento inteligente e integração entre as forças de segurança para garantir mais tranquilidade à população ferrazense.