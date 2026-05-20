Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 20 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é esfaqueado nove vezes após tentar separar briga em Itaquá

Mulher do suspeito segurou a vítima para que o ataque acontecesse

20 maio 2026 - 13h50Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de ItaquaquecetubaO caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 38 anos foi esfaqueado, na madrugada de sábado (16), após tentar separar uma briga do lado de fora de uma casa noturna, no bairro Jardim da Estação, em Itaquaquecetuba. O caso só foi registrado na delegacia nesta terça-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, após uma discussão com a ex-cunhada e seu marido, a mulher da vítima e ele estavam esperando transporte por aplicativo para sair do local. Em seguida, outro homem, de 30 anos, começou a discutir com a mulher.

A vítima tentou separar a briga e foi segurado pela esposa do suspeito, enquanto este desferiu cerca de nove facadas contra a vítima. Após o ataque, os envolvidos fugiram.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Samu foi acionado e a vítima socorrida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que realiza diligências para localizar o autor e esclarecer os fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM recupera retroescavadeira roubada e prende suspeito na rodovia Índio Tibiriçá
Polícia

GCM recupera retroescavadeira roubada e prende suspeito na rodovia Índio Tibiriçá

Homem é preso após tentar incendiar a própria casa em Guararema
Polícia

Homem é preso após tentar incendiar a própria casa em Guararema

Motociclista fica ferido após bater em carro em Itaquá
Acidente

Motociclista fica ferido após bater em carro em Itaquá

GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas
Ferraz

GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas

Cinco pessoas ficam feridas após moto ser atingida por caminhonete na Avenida dos Bancos em Mogi
Acidente

Cinco pessoas ficam feridas após moto ser atingida por caminhonete na Avenida dos Bancos em Mogi

GCM de Poá prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Obelisco
Polícia

GCM de Poá prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Obelisco