Homem é esfaqueado nove vezes após tentar separar briga em Itaquá

Um homem de 38 anos foi esfaqueado, na madrugada de sábado (16), após tentar separar uma briga do lado de fora de uma casa noturna, no bairro Jardim da Estação, em Itaquaquecetuba. O caso só foi registrado na delegacia nesta terça-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, após uma discussão com a ex-cunhada e seu marido, a mulher da vítima e ele estavam esperando transporte por aplicativo para sair do local. Em seguida, outro homem, de 30 anos, começou a discutir com a mulher.

A vítima tentou separar a briga e foi segurado pela esposa do suspeito, enquanto este desferiu cerca de nove facadas contra a vítima. Após o ataque, os envolvidos fugiram.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Samu foi acionado e a vítima socorrida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que realiza diligências para localizar o autor e esclarecer os fatos.