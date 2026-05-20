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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Acidente

Motociclista fica ferido após bater em carro em Itaquá

Imagens de uma câmera de segurança mostram que a moto estava em alta velocidade quando atingiu o veículo

20 maio 2026 - 10h42Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motociclista foi levado ao Hospital Santa MarcelinaMotociclista foi levado ao Hospital Santa Marcelina - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista ficou ferido após um acidente, na noite desta terça (19), no Jardim Europa, em Itaquaquecetuba. Segundo o 35º Batalhão da Polícia Militar, o homem já tinha sido levado ao Hospital Santa Marcelina quando os agentes chegaram no local, sem risco de morte.

Conforme o apurado, a moto estava em alta velocidade quando ultrapassou um veículo preto sobre a faixa dupla amarela contínua, utilizando a pista no sentido contrário da via. O motorista do carro ficou no local, sem sinal de embriaguez, foi ouvido e liberado em seguida.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. Na gravação, é possível ver o carro fazendo uma curva quando o motociclista o atinge, em alta velocidade.

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