Motociclista fica ferido após bater em carro em Itaquá

Um motociclista ficou ferido após um acidente, na noite desta terça (19), no Jardim Europa, em Itaquaquecetuba. Segundo o 35º Batalhão da Polícia Militar, o homem já tinha sido levado ao Hospital Santa Marcelina quando os agentes chegaram no local, sem risco de morte.

Conforme o apurado, a moto estava em alta velocidade quando ultrapassou um veículo preto sobre a faixa dupla amarela contínua, utilizando a pista no sentido contrário da via. O motorista do carro ficou no local, sem sinal de embriaguez, foi ouvido e liberado em seguida.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. Na gravação, é possível ver o carro fazendo uma curva quando o motociclista o atinge, em alta velocidade.