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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Polícia

Homem é preso após tentar incendiar a própria casa em Guararema

Segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso por 4 anos, também por colocar fogo na residência

20 maio 2026 - 13h33Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caso foi atendido pelo 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das CruzesCaso foi atendido pelo 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após tentar incendiar a própria casa, na noite desta terça-feira (19), no bairro Parateí, em Guararema. Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes, o suspeito já havia sido preso por 4 anos, também por colocar fogo na residência.

De acordo com o relato do autor, ele tinha discutido com familiares antes da ocorrência. A mãe do suspeito, que mora na casa atacada, achou que algo do tipo poderia acontecer e decidiu ficar com o outro filho, em outra residência. Ela não estava na casa quando o homem tentou causar o incêndio.

Durante a ocorrência, a equipe policial iniciou contato com o suspeito, que estava dentro da casa. Após breve negociação, o indivíduo aceitou as ordens, saiu da residência e foi detido.

O Indivíduo permaneceu preso em flagrante, sendo indiciado pelo crime de causar Incêndio.

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