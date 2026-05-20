Homem é preso após tentar incendiar a própria casa em Guararema

Um homem foi preso após tentar incendiar a própria casa, na noite desta terça-feira (19), no bairro Parateí, em Guararema. Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes, o suspeito já havia sido preso por 4 anos, também por colocar fogo na residência.

De acordo com o relato do autor, ele tinha discutido com familiares antes da ocorrência. A mãe do suspeito, que mora na casa atacada, achou que algo do tipo poderia acontecer e decidiu ficar com o outro filho, em outra residência. Ela não estava na casa quando o homem tentou causar o incêndio.

Durante a ocorrência, a equipe policial iniciou contato com o suspeito, que estava dentro da casa. Após breve negociação, o indivíduo aceitou as ordens, saiu da residência e foi detido.

O Indivíduo permaneceu preso em flagrante, sendo indiciado pelo crime de causar Incêndio.