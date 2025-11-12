Circulação dos trens é afetada após passageiro cair na via férrea em Ferraz

Por Da Reportagem Local

Um passageiro caiu acidentalmente na via férrea na Estação Ferraz de Vasconcelos na manhã desta quarta-feira (12). Os trens circularam em velocidade reduzida e com maior tempo de parada nas plataformas.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o resgate foi acionado e o passageiro encaminhado ao hospital.

O acidente aconteceu por volta das 6h05 e os trens circularam em via única na Estação Ferraz. O fluxo foi normalizado.

Em nota, a CPTM informou que está apurando as causas do acidente.