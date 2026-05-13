Trem de carga da MRS atinge van e moto na cancela da Índio-Tibiriçá

Um trem de carga da MRS atingiu uma van de entregas e uma motocicleta na noite desta terça-feira (12) na passagem de nível, situada na Rodovia Índio-Tibiriçá, em Ouro Fino, divisa com Suzano e Ribeirão Pires. Não houve feridos graves.

O acidente ocorreu perto das 19h30. A van amarela não viu os sinais de parada da cancela, e avançou.

O trem que parou após a colisão. Uma motocicleta também foi atingida, o condutor teve ferimentos leves.

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Neste mês, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano segue em tratativas com a empresa de logística e transporte ferroviário, MRS, para viabilizar a substituição da passagem de nível por uma transposição aérea no município, na região de Palmeiras, na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31).

As informações foram apresentadas pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, no DS Entrevista do último dia 22, destacando a medida como fundamental para reduzir acidentes em um dos trechos ferroviários mais críticos do país.

A substituição da passagem de nível da MRS no distrito de Palmeiras, em Suzano, por uma estrutura aérea segue em discussão entre a concessionária e a administração municipal. O tema já foi amplamente debatido com as Secretarias de Obras e de Transporte, que defendem a intervenção com uma solução necessária para ampliar a segurança no local.