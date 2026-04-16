Homem é preso após roubar celular em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (16), após roubar celulares na rua Ten. Manoel Alves dos Anjos, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, a vítima afirmou que três indivíduos anunciaram roubo e, de forma agressiva, arrancaram o celular de suas mãos, seguindo sentido a estação.

Diante das características repassadas pela vítima, a equipe policial iniciou o patrulhamento nas proximidades e, em alguns quarteirões de distância, se depararam com um dos suspeitos. O homem segurava algo sob a camisa e, após dada voz de parada, foi feita busca pessoal e encontraram três celulares.

O indivíduo confessou que um dos aparelhos era produto de roubo. Os agentes voltaram até a vítima, que reconheceu seu celular e o suspeito como um dos autores do roubo. A partir disso, foi dada voz de prisão ao abordado e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.