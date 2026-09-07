Colisão entre três carros deixa veículo capotado na Mogi-Guararema

Um acidente envolvendo três carros foi registrado na tarde deste sábado (6), por volta das 18h30, no km 61.5 da Rodovia Henrique Eroles, a Mogi-Guararema (SP-066), em Mogi das Cruzes. Em imagens do acidente é possível ver a frente de um dos veículos separada do restante do carro, que está capotado.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o acidente foi em ambos os sentidos da via. Houve interdição total por cerca de 45 minutos, em seguida o tráfego fluiu por meio dos acostamentos, com registro de congestionamento de cerca de 1 km, nos dois sentidos, durante a interdição total.

Ainda nas imagens do acidente, outro carro aparece com a frente totalmente amassada, enquanto o terceiro veículo sofreu danos menores. O DS procuou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para mais informações, mas ainda não teve retorno.

Dois guinchos leves da Unidade Básica de Atendimento do DER foram enviados ao local para prestar assistência. A ocorrência encerrada às 4h desta segunda-feira (7).