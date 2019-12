No Jardim Revista Com ajuda de helicóptero, Polícia Civil procura suspeito de integrar quadrilha Buscas ocorrem numa região de mata do bairro

Por Marcus Pontes - de Suzano 05 DEZ 2019 - 11h26

Policiais realizam buscas em região de mata para localizar suspeito Foto: Reprodução Policiais civis de delegacias da região participam na quinta-feira, 5, de uma operação de busca a um homem suspeito de integrar uma quadrilha identificada em um roubo, em outubro, a um máquina do tipo pá carregadeira. As buscas se concentraram numa região de mata do Jardim Revista, em Suzano. O helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, auxiliou na ocorrência. A caça ao foragido se iniciou em um imóvel do bairro. Policiais descobriram que o homem poderia estar escondido em casa. Com a chegada da polícia, porém, o bandido escapou e correu para o matagal. Policiais de diferentes delegacias foram até o local, para dar início à operação de busca ao criminoso. O Pelicano, aeronave da Polícia Civil, auxiliou nas buscas. Até às 12h01, o homem não havia sido localizado. PRISÕES O DS apurou que o homem é procurado desde a sexta-feira passada, dia 29. Ele fugiu de um cerco de policiais civis do 3° Distrito Policial, de César de Souza, e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Na ocasião, dois comparsas foram presos. As prisões ocorreram após policiais descobrirem que a quadrilha iria fazer o transporte de uma máquina do tipo pá carregadeira.

