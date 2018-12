Com apoio do helicóptero Águia, PM prende quatro ladrões de carga de açaí

Quatro bandidos foram presos, nesta quinta-feira (13), após participar do assalto a uma carga de açaí, em Itaquaquecetuba. O grupo protagonizou intensa perseguição, que envolveu, inclusive, o helicóptero Águia da Polícia Militar. Ao menos, 14 policiais militares, além do efetivo da aeronave, participaram da caçada aos criminosos.

A denúncia sobre o roubo foi feita moradores do bairro, que flagraram a ação dos bandidos. O primeiro a atender a ocorrência foi o tenente coronel, Anderson Caldeira Lima, responsável pelo comando do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). "Patrulhávamos pela região, quando recebemos a informação da população. Fomos no encalço dos bandidos e encontramos o veículo", disse.

O veículo foi encontrado na Estrada do Campo Limpo. Foi justamente nesse local o início da perseguição. O grupo seguiu sentido Jardim São Paulo. Em uma nova tentativa de escapar, os bandidos abandonaram o carro na Rua Barra do Una.

Um bandido armado foi preso. Os demais foragidos conseguiram correr, mas acabaram sendo presos em outro endereço. O Águia deu apoio na caçada aos criminosos. Até o fechamento desta reportagem, a polícia havia divulgado que quatro criminosos foram presos.

A ocorrência será registrada na Delegacia Central da cidade.