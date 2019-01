Com cartas de despedida, amigas desaparecem e preocupam pais em Suzano

Com cartas em tom de despedida, as amigas Livia Paulino de Paiva, de 14 anos, e Beatriz Ferreira Cavitioli, de 15 anos, deixaram uma explicação aleatória sobre o motivo de terem saído de casa, durante a madrugada desta terça-feira (15), no Jardim Nova América, em Suzano. Os pais das garotas se mobilizam para encontrá-las, no entanto, com a ajuda de amigos e familiares.

A última vez em que elas foram vistas foi na noite dessa segunda-feira. Durante a madrugada, os pais sentiram a falta das meninas. E passaram a procurá-las. Ligaram para os celulares das adolescentes, perguntaram aos amigos mais próximos e fizeram buscas na rua, mas em vão.

Pela manhã, os pais das garotas registraram um Boletim de Ocorrência (B.O.) relatando o desaparecimento. Agora, a polícia busca pistas para encontrá-las.

Ao DS, o pai de Beatriz, o serralheiro Linsergio Cavitioli, disse que a carta deixava pela filha dizia para que ele ficasse em paz. "Na carta, ela falava que terminaria o curso. E que era para que eu ficasse tranquilo. Mas, a gente quer mesmo é encontrá-la".

Já a mãe de Livia, a podóloga Aline Paulino Gonçalves, falou sobre o comportamento da filha e a da amiga. "Elas são boas meninas. São boas filhas, estudiosas. A gente não sabe porque elas sumiram assim", lamenta.

Quem tiver informações sobre o paradeiro das garotas pode ligar ao disque-denúncia (181 ou 190), ou também, nos números: 9-5406-8002 (Linsergio), 4741-1540 ou 9-7596-7960 (Aline).