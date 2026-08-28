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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Polícia

Condenada por tráfico de drogas é presa pela GCM após ser identificada pelo 'Smart Suzano'

Mulher foi localizada no centro de Suzano durante patrulhamento preventivo e encaminhada à Delegacia Central; sistema já contribuiu para a captura de 98 procurados da Justiça

27 agosto 2026 - 17h18Por de Suzano
Sistema já contribuiu para a captura de 98 procurados da JustiçaSistema já contribuiu para a captura de 98 procurados da Justiça - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou, nesta terça-feira (25/08), uma mulher procurada pela Justiça e condenada pelo crime de tráfico de drogas. A localização ocorreu na região central da cidade, após identificação por meio do sistema inteligente “Smart Suzano”, que integra as câmeras de monitoramento à Central de Segurança Integrada (CSI) e auxilia as equipes operacionais na identificação de pessoas com pendências judiciais. Com esta ocorrência, a tecnologia já contribuiu para a captura de 98 procurados da Justiça desde sua implantação.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h45, na rua General Francisco Glicério, no centro. Durante patrulhamento preventivo, a equipe da GCM foi informada sobre a presença de uma mulher foragida nas proximidades.

Os agentes se deslocaram até o endereço indicado e conseguiram localizar e abordar a mulher. Após a confirmação da situação judicial, ela foi conduzida À Delegacia Central para a adoção das providências de Polícia Judiciária. Depois dos procedimentos, permaneceu à disposição da autoridade policial competente.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a integração entre tecnologia, monitoramento e patrulhamento amplia a capacidade de resposta das forças de segurança. “O trabalho realizado pelo ‘Smart Suzano’ tem sido fundamental para apoiar nossas equipes na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. A partir do alerta, conseguimos direcionar o patrulhamento e realizar a abordagem com segurança e agilidade. Essa integração entre tecnologia, inteligência e presença da GCM nas ruas contribui diretamente para a proteção da população”, afirmou.

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