Motociclista cai de moto e fratura o fêmur em Suzano

Um motociclista, de 35 anos, caiu com a moto, por volta das 20h desta quarta-feira (26), e fraturou o fêmur na Rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras, em Suzano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e o encaminhou ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde passou pelas primeiras avaliações.

De acordo com populares, o homem não viu a lombada na rua, prosseguiu em alta velocidade e acabou colidindo com um carro estacionado. Ele permanece sob os cuidados das equipes assistenciais, recebendo acompanhamento e as medidas necessárias de acordo com sua condição clínica.