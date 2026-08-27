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Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
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Acidente

Motociclista cai de moto e fratura o fêmur em Suzano

Segundo populares, ele dirigiu em alta velocidade ao não perceber uma lombada na rua e acabou batendo em um carro estacionado

27 agosto 2026 - 13h26Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motociclista cai de moto e fratura o fêmur em SuzanoMotociclista cai de moto e fratura o fêmur em Suzano - (Foto: Imagens encaminhadas ao DS)

Um motociclista, de 35 anos, caiu com a moto, por volta das 20h desta quarta-feira (26), e fraturou o fêmur na Rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras, em Suzano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e o encaminhou ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde passou pelas primeiras avaliações.

De acordo com populares, o homem não viu a lombada na rua, prosseguiu em alta velocidade e acabou colidindo com um carro estacionado. Ele permanece sob os cuidados das equipes assistenciais, recebendo acompanhamento e as medidas necessárias de acordo com sua condição clínica.

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