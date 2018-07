Condenado a 30 anos por duplo latrocínio, homem é preso ao fingir ser PM

Após permanecer foragido por 14 anos, um eletricista foi preso por policiais militares (PMs) de Suzano. O período fora do radar da polícia foi descoberto por acaso, quando o homem foi parado numa abordagem de rotina e tentou se passar por um policial militar, lotado no 1º Batalhão de Trânsito (BPTrans), da Capital.

Segundo a polícia, o homem foi pego nessa quinta-feira (5), na Rua 157, no bairro Miguel Badra. A farsa foi descoberta após os PMs pararem o veículo no qual o eletricista dirigia e pedirem o RG. Foi aí que descobriram, depois de consulta no sistema da PM, que o documento pertencia a um agente da corporação da Capital, que teve dados roubados por estelionatários.

Alem da falsificação, outra surpresa dos policiais foi saber o motivo do eletricista estar se passando por outra pessoa. Há dois anos, o homem foi condenado num processo de duplo latrocínio - roubo seguido de morte. Em 26 de setembro de 2004, ele participou do assalto e morte de dois comerciantes em Castelo do Piauí (PI). À época, o bandido e um comparsa fugiram levando somente R$ 30 e um celular.

Agora, a polícia acredita que o eletricista será levado à região onde foi condenado, pois, assim, cumprirá a pena estipulada pra Justiça.