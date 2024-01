Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em Itaquá

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto com marcas de tiro, na madrugada desta terça-feira (9), na estrada Corta Rabicho, no bairro Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba.



No local, policiais militares encontraram o corpo da vítima com ferimento de arma de fogo no rosto.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. Foi solicitado exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado como homicídio consumado no 1° DP de Itaquá.